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Матіос: У Харківському університеті Повітряних сил годують тарганами

Субота, 18 листопада 2017, 21:59

Військові прокурори виявили тарганів у їжі, яку подають у Харківському національному університеті Повітряних сил.

Про це написав головний військовий прокурор Анатолій Матіос у Facebook.

"Військові прокурори Харківського гарнізону, у зв'язку із розслідуванням розкрадань в Харківському національному університеті Повітряних сил йшли не на склади боєприпасів <…> а в курсантську їдальню. Виявляється, що так харчуються майбутні військові льотчики", - написав Матіос, коментуючи фото з тарганом у їжі.

 
 

Також головний військовий прокурор зазначив, що у суботу затримали заступника керівника вишу.

Раніше, 17 листопада Військова прокуратура затримала начальника університету генерал-майора Алімпієва А. М. за підозрою у розтраті 2,4 млн грн.

Зараз вирішується, яку міру запобіжного заходу обрати затриманим.

Українська правда

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