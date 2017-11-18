Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Матиос: В Харьковском университете Воздушных сил кормят тараканами

Суббота, 18 ноября 2017, 21:59

Военные прокуроры выявили тараканов в пище, которую подают в Харьковском национальном университете Воздушных сил.

Об этом написал главный военный прокурор Анатолий Матиос в Facebook.

"Военные прокуроры Харьковского гарнизона, в связи с расследованием хищений в Харьковском национальном университете Воздушных сил шли не на склады боеприпасов <…> а в курсантскую столовую. Оказывается, что так питаются будущие военные летчики ", - написал Матиос, комментируя фото с тараканом в еде.

 
 

Также главный военный прокурор отметил, что в субботу задержали заместителя руководителя вуза.

Ранее, 17 ноября Военная прокуратура задержала начальника университета генерал-майора Алимпиева А. М. по подозрению в растрате 2,4 млн грн.

Сейчас решается, какую меру пресечения избрать задержанным.

Украинская правда

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

Все новости...
Последние новости
11:55
Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана
11:47
"Укрэнерго" прогнозирует незначительный дефицит электроэнергии в течение дня
11:45
По всей Украине второй раз за утро раздается тревога
11:31
Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
11:25
Балтийские страны предлагают ЕС запретить импорт российского зерна
11:23
Друг Путина поставил ловушку: почему на Ocean Plaza может не найтись покупатель
11:20
фотоШпион за рулем такси: СБУ задержала студента, который готовил экотеракт в Одесской области
11:19
Maersk наращивает количество авиаперевозок для сокращения времени транзита грузов
11:18
Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"
11:06
Бьют электрическим током: россияне пытают украинцев на всех захваченных территориях – правозащитники
Все новости...
Реклама: