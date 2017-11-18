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Генерал США: Для лідера КНДР погано закінчиться продовження нинішнього шляху

Субота, 18 листопада 2017, 22:54

Стратегічні сили Сполучених Штатів Америки готові дати відповідь на можливі небезпечні дії з боку Північної Кореї.

Про це заявив у Канаді командувач Стратегічними силами США генерал Джон Хайтен, передає "Укрінформ".

"Кожну хвилину кожного дня ми готові до реакції на будь-яку подію, що походитиме з Північної Кореї", - запевнив Хайтен.

Він додав, що у випадку продовження лідером КНДР нинішнього шляху "для нього це погано закінчиться".

За словами Хайтена, постійна боєготовність стратегічного арсеналу США є "елементом стримування".

"Завдання, яке я отримав від міністра оборони та президента США, – це створити умови для роботи дипломатії та санкцій, перебуваючи весь час напоготові", - наголосив він.

Як відомо, Північна Корея працює над створенням ракети з ядерною боєголовкою, здатної досягти Сполучених Штатів.

КНДР неодноразово погрожувала запустити ракети в напрямку острова Гуам, території США.

У відповідь на ці та інші погрози президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий до будь-якого сценарію розвитку подій.

Теми: СШАКНДР
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