Генерал США розповів, що буде, якщо Трамп віддасть наказ про ядерну атаку

Глава Стратегічного командування ЗС США Джон Хайт буде чинити опір будь-якому "незаконному" президентському наказу завдати ядерного удару.

Про це він заявив, виступаючи на Форумі міжнародної безпеки в Канаді, пише BBC.

За його словами, в разі отримання такого наказу, він буде консультуватися з президентом, щоб знайти законну альтернативу.

"Ми багато думаємо про ці речі. Коли у вас є така відповідальність, як не думати про це?", - сказав він.

"Я проконсультуюся з президентом, він скаже мені, що робити. І якщо це незаконно, вгадайте, що станеться? Я збираюся сказати: "Пане Президенте, це незаконно". І вгадайте, що він зробить? Він скаже: "Що буде законним?". І ми придумаємо варіанти, поєднання можливостей для реагування на будь-яку ситуацію, і так воно і працює", - пояснив генерал.

"Це не так складно, - додав Хайт.

Він також зазначив: "Якщо ви віддасте незаконний наказ, ви підете в тюрму. Ви можете відправитися у в'язницю на все життя".

З таким коментарем Хайт виступив через кілька днів після того, як сенатори США обговорили повноваження президента почати ядерну атаку.

Деякі з них висловили стурбованість тим, що президент Дональд Трамп може безвідповідально віддати наказ нанести такий удар.

Інші в той же час заявили, що президент повинен мати повноваження діяти без втручання з боку юристів.

Це були перші подібні слухання за більш ніж 40 років.

Як повідомлялося, в серпні Трамп пообіцяв обрушити "вогонь і лють, яких світ ніколи не бачив" на Північну Корею, якщо вона продовжить розширювати свою програму створення ядерної зброї і загрожувати Америці.

Минулого місяця голова Республіканської комісії у закордонних справах Сенату, сенатор Боб Коркер, звинуватив президента в тому, що США "на шляху до Третьої світової війни".