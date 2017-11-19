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Генерал США рассказал, что будет, если Трамп отдаст приказ о ядерной атаке

Воскресенье, 19 ноября 2017, 06:00

Глава Стратегического командования ВС США Джон Хайтен будет сопротивляться любому "незаконному" президентскому приказу нанести ядерный удар.

Об этом он заявил, выступая на Форуме международной безопасности в Канаде, пишет BBC.

По его словам, в случае получения такого приказа, он будет консультироваться с президентом, чтобы найти законную альтернативу.

"Мы много думаем об этих вещах. Когда у вас есть такая ответственность, как не думать об этом?", - сказал он.

"Я проконсультируюсь с президентом, он скажет мне, что делать. И если это незаконно, угадайте, что произойдет? Я собираюсь сказать: "Господин Президент, это незаконно". И угадайте, что он сделает? Он скажет: "Что будет законным?". И мы придумаем варианты, сочетание возможностей для реагирования на любую ситуацию, и так оно и работает", - объяснил генерал.

"Это не так сложно, - добавил Хайтен.

Он также отметил: "Если вы отдадите незаконный приказ, вы отправитесь в тюрьму. Вы можете отправиться в тюрьму на всю оставшуюся жизнь".

С таким комментарием Хайтен выступил через несколько дней после того, как сенаторы США обсудили полномочия президента начать ядерную атаку.

Некоторые из них выразили обеспокоенность тем, что президент Дональд Трамп может безответственно отдать приказ нанести такой удар.

Другие в тоже время заявили, что президент должен обладать полномочиями действовать без вмешательства со стороны юристов.

Это было первое подобное слушание за более чем 40 лет.

Как сообщалось, в августе Трамп пообещал обрушить "огонь и ярость, которых мир никогда не видел" на Северную Корею, если она продолжит расширять свою программу создания ядерного оружия и угрожать Америке.

В прошлом месяце председатель Республиканской комиссии по иностранным делам Сената, сенатор Боб Коркер, обвинил президента в том, что США "на пути к Третьей мировой войне".

Темы: СШАядерное оружиеКНДР
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