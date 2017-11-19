У Петербурзі пройшли пікети на підтримку кримських татар

У Санкт-Петербурзі пройшли одиночні пікети на підтримку кримських татар в рамках "Стратегії -18".

Учасники пікетів вийшли на акцію з національним прапором кримських татар та плакатами, на яких були заклики до припинення репресій щодо кримських татар, скасування заборони на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, пише "Радіо Свобода".

На одному з плакатів було написано "Через страждання кримських татар та українців колишній курорт Крим перетворюється на військову базу".

Деякі активісти також закликали звільнити українського режисера Олега Сенцова та інших політв’язнів Кремля, та закликали до бойкоту ЧМ з футболу, який Росія планує прийняти влітку 2018 року.

До одного з активістів підходили кілька осіб, які вимагали припинити акцію. У конфлікт втрутилася поліція, яка вирішила не перешкоджати проведенню пікета.

Активісти із Санкт-Петербурга й Москви об’єдналися в ініціативі "Стратегія-18" на позначення дня депортації кримських татар 18 травня 1944 року. Щомісяця 18 числа активісти виходять на вулиці, щоб розповісти про ситуацію в окупованому Криму