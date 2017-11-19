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В Петербурге прошли пикеты в поддержку крымских татар

Воскресенье, 19 ноября 2017, 12:05

В Санкт-Петербурге прошли одиночные пикеты в поддержку крымских татар в рамках "Стратегии -18".

Участники пикетов вышли на акцию с национальным флагом крымских татар и плакатами, на которых были призывы к прекращению репрессий в отношении крымских татар, отмена запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, пишет "Радио Свобода".

На одном из плакатов было написано "Через страдания крымских татар и украинцев бывший курорт Крым превращается в военную базу".

Некоторые активисты также призвали освободить украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных Кремля, и призвали к бойкоту ЧМ по футболу, который Россия планирует принять летом 2018 года.

К одному из активистов подходили несколько человек, которые требовали прекратить акцию. В конфликт вмешалась полиция, которая решила не препятствовать проведению пикета.

 
 
 

Активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились в инициативе "Стратегия-18" по случаю дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы, чтобы рассказать о ситуации в оккупированном Крыму. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияКрымкрымские татары
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