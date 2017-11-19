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У Зімбабве скинули Мугабе з поста голови правлячої партії

Неділя, 19 листопада 2017, 14:07
У Зімбабве скинули Мугабе з поста голови правлячої партії

У Зімбабве офіційно звільнили з поста голови правлячої партії Роберта Мугабе, проте він досі залишається чинним президентом.

Про це повідомляє "Reuters".

Місце Мугабе в "ЗАНУ-ПФ" зайняв Еммерсон Мнангагва.

"Його виключили <…> Мнангагва - наш новий лідер", - сказав один з делегатів.

Окрім того, з партії виключили дружину Мугабе - Грейс, яка бореться за право замінити 93-річного президента.

"Його (Мугабе - ред.) приголомшливе падіння всього за чотири дні, швидше за все, викличе ударні хвилі по всій Африці", - зазначають у "Reuters".

Як повідомлялося, 18 листопада у Зімбабве сотні тисяч мешканців столиці Хараре вийшли на марш за відставку президента Роберта Мугабе.

15 листопада армія Зімбабве захопила штаб-квартиру ZBC, державного мовника, підконтрольного президенту Мугабе.

Також військові затримали міністра фінансів Зімбабве Ігнатіуса Чомбо. Чомбо був провідним членом так званої "G40", фракції правлячої партії "ЗАНУ-ПФ", очолюваної дружиною Мугабе Грейс.

Військові, які захопили Хараре, помістили Мугабе під домашній арешт. Кортеж Мугабе відвіз його з приватної резиденції в Державний будинок для переговорів, в яких також взяли участь посланці з регіонального блоку Співтовариства з питань розвитку країн південної Африки (SADC).

У свою чергу Мугабе після зустрічі з генералами, які захопили контроль над країною, заявив, що відмовляється піти у відставку.

Роберт Мугабе перебуває при владі з 1980 року, коли Зімбабве отримала незалежність від Великої Британії. Військові побоюються, що відставка віце-президента стане кроком на шляху до передачі влади дружині президента Грейс Мугабе.

Українська правда

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