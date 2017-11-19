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Пропагандистський фільм "Крим" нагородили за "збереження історії"

Неділя, 19 листопада 2017, 17:21

Пропагандистський фільм російського режисера Олексія Піманова "Крим" отримав премію за заслуги "у вивченні, збереженні та популяризації історії" на Міжнародному культурному форумі у Санкт-Петербурзі.

Як повідомляє "РБК", отримання нагороди підтвердила помічниця режисера Дарина Курбанова.

Премію фільму присудило Російське військово-історичне товариство (РВІО), яке очолює міністр культури Володимир Мединський. Нагородження відбулося 18 листопада.

Як відомо, режисер фільму Олексій Піманов - голова медіахолдингу "Красная звезда", до якого входить однойменний пропагандистський телеканал, з 2014 року є персоною нон-грата в Україні як пропагандист Кремля.

У фільмі "Крим" показано російську точку зору на події березня 2014 року в період початку анексії півострова, яку у фільмі називають "кримською весною". Одним зі спонсорів фільму стало Міноборони Росії, Піманов особисто знайомий з міністром оборони Сергієм Шойгу, і, за його словами, ідея створення цього фільму належить саме йому.

На початку жовтня "КіноПоиск" заявив про злам акаунтів для накрутки рейтингу фільму "Крим".

Теми: РосіяКримпропаганда
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