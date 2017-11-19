Пропагандистский фильм "Крым" наградили за "сохранение истории"

Пропагандистский фильм российского режиссера Алексея Пиманова "Крым" получил премию за заслуги "в изучении, сохранении и популяризации истории" на ​Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.

Как сообщает "РБК", получение награды подтвердила помощница режиссера Дарья Курбанова.

Премию фильму присудило Российское военно-историческое общество (РВИО), которое возглавляет министр культуры Владимир Мединский.

Награждение состоялось 18 ноября.

Как известно, режиссер фильма Алексей Пиманов - глава медиахолдинга "Красная звезда", в который входит одноименный пропагандистский телеканал, с 2014 года является персоной нон-грата в Украине как пропагандист Кремля.

В фильме "Крым" показана российская точка зрения на события марта 2014 года в период начала аннексии полуострова, которую в фильме называют "крымской весной". Одним из спонсоров фильма стало Минобороны России, Пиманов лично знаком с министром обороны Сергеем Шойгу, и, по его словам, идея создания этого фильма принадлежит именно ему.

В начале октября "КиноПоиск" заявил о взломе аккаунтов для накрутки рейтинга фильма "Крым".