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АТО: Бойовики стріляли 10 разів, задіяли танки

Неділя, 19 листопада 2017, 17:45

У неділю НЗФ ОРДЛО порушили перемир’я 10 разів, бойовики ведуть вогонь із зброї, забороненої "Мінськом", зокрема з танків. 

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО станом  на вечір 19 листопада. 

На луганському напрямку біля Троїцького майже 2 години бойовики вели вогонь по силах АТО із озброєння танка, БМП, 120-ти і 82-мм мінометів та гранатометів.

Біля Зайцевого, Донця, Жовтого і Кримського було застосовано легке піхотне озброєння.

На донецькому напрямку бойовики обстріляли сили АТО біля Широкиного та Гнутового з мінометів різних типів, біля Павлополя і Водяного - з гранатометів і стрілецької зброї, біля Кам'янки - випустили кілька мін калібру 120-мм.

Українська правда 

Теми: АТОДонбасжертви
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