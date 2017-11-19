АТО: Бойовики стріляли 10 разів, задіяли танки
Неділя, 19 листопада 2017, 17:45
У неділю НЗФ ОРДЛО порушили перемир’я 10 разів, бойовики ведуть вогонь із зброї, забороненої "Мінськом", зокрема з танків.
Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО станом на вечір 19 листопада.
На луганському напрямку біля Троїцького майже 2 години бойовики вели вогонь по силах АТО із озброєння танка, БМП, 120-ти і 82-мм мінометів та гранатометів.
Біля Зайцевого, Донця, Жовтого і Кримського було застосовано легке піхотне озброєння.
На донецькому напрямку бойовики обстріляли сили АТО біля Широкиного та Гнутового з мінометів різних типів, біля Павлополя і Водяного - з гранатометів і стрілецької зброї, біля Кам'янки - випустили кілька мін калібру 120-мм.
Українська правда