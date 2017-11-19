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АТО: Боевики стреляли 10 раз, задействовали танки

Воскресенье, 19 ноября 2017, 17:45

В воскресенье НВФ ОРДЛО нарушили перемирие 10 раз, боевики ведут огонь из оружия, запрещенного "Минском", в частности из танков.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО вечером 19 ноября.

На луганском направлении возле Троицкого около 2 часов боевики вели огонь по силам АТО из вооружения танка, БМП, 120-ти и 82-мм минометов и гранатометов.

Близ Зайцевого, Донца, Желтого и Крымского применили легкое пехотное вооружение.

На донецком направлении боевики обстреляли силы АТО близ Широкино и Гнутово из минометов разных типов, возле Павлополя и Водяного - из гранатометов и стрелкового оружия, возле Каменки выпустили несколько мин калибра 120-мм.

Украинская правда

Темы: АТОДонбассжертвы
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