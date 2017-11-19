Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві сталася пожежа біля "Агромату"

Неділя, 19 листопада 2017, 17:50

У Києві на вулиці Академіка Булаховського сталася пожежа біля магазину керамічної плитки "Агромат".

Як повідомили у FB-спільноті "dtp.kiev.ua", пожежа нібито була в "Агроматі" на Булаховського.

Зазначається, на місце події прибула швидка та поліція. 

 
 
 
фото: dtp.kiev.ua

У самому магазині повідомили, що в "Агроматі" пожежі не було.

"Неподалік від магазину на Булаховського, 4 в окремій будівлі відбулося займання із задимленням, яке було швидко локалізоване пожежною службою. Ніхто не постраждав. Подія не торкнулася роботи магазину, - зазначили у "Агроматі". 

У ДержНС повідомили, що повідомлення про пожежу у недобудованій 3-поверховій будівлі на вул. Булаховського, 4, отримали близько 16:00.

"Виявилося, що на першому поверсі горів утеплювач на площі 100 кв. м. О 16:32 пожежу локалізовано, а о 16:52 ліквідовано. Загиблих та травмованих немає. Причини пожежі з’ясовуються", - повідомили у ДержНС. 

 
 
Фото - прес-служба ДержНС

Українська правда 

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Київ
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Останні новини
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
Усі новини...
Реклама: