Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве произошел пожар возле магазина "Агромат"

Воскресенье, 19 ноября 2017, 17:50

В Киеве на улице Академика Булаховского загорелось помещение рядом с магазином керамической плитки "Агромат".

Как сообщили в FB-сообществе "dtp.kiev.ua", пожар якобы произошел в "Агромате" на Булаховского, на место происшествия прибыла скорая и полиция. 

 
 
 
фото: dtp.kiev.ua

В самом магазине сообщили, что в "Агромате" пожара не было.

"Неподалеку от магазина на Булаховского, 4 в отдельном здании произошло возгорание с задымлением, которое было быстро локализовано пожарной службой. Никто не пострадал. Событие не затронуло работу магазина, - отметили в "Агромате".

В ГосЧС сообщили, что сообщение о пожаре в недостроенном 3-этажном здании на ул. Булаховского, 4, получили около 16:00.

"Оказалось, что на первом этаже горел утеплитель на площади 100 кв. м. В 16:32 пожар локализован, а в 16:52 ликвидирован. Погибших и травмированных нет. Причины пожара выясняются", - сообщили в ГосЧС.

 
 
Фото - пресс-служба ГосЧС

Украинская правда 

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

Все новости...
Киев
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Последние новости
11:55
Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана
11:47
"Укрэнерго" прогнозирует незначительный дефицит электроэнергии в течение дня
11:45
По всей Украине второй раз за утро раздается тревога
11:31
Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
11:25
Балтийские страны предлагают ЕС запретить импорт российского зерна
11:23
Друг Путина поставил ловушку: почему на Ocean Plaza может не найтись покупатель
11:20
фотоШпион за рулем такси: СБУ задержала студента, который готовил экотеракт в Одесской области
11:19
Maersk наращивает количество авиаперевозок для сокращения времени транзита грузов
11:18
Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"
11:06
Бьют электрическим током: россияне пытают украинцев на всех захваченных территориях – правозащитники
Все новости...
Реклама: