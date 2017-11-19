В Киеве произошел пожар возле магазина "Агромат"

В Киеве на улице Академика Булаховского загорелось помещение рядом с магазином керамической плитки "Агромат".

Как сообщили в FB-сообществе "dtp.kiev.ua", пожар якобы произошел в "Агромате" на Булаховского, на место происшествия прибыла скорая и полиция.

фото: dtp.kiev.ua

В самом магазине сообщили, что в "Агромате" пожара не было.

"Неподалеку от магазина на Булаховского, 4 в отдельном здании произошло возгорание с задымлением, которое было быстро локализовано пожарной службой. Никто не пострадал. Событие не затронуло работу магазина, - отметили в "Агромате".

В ГосЧС сообщили, что сообщение о пожаре в недостроенном 3-этажном здании на ул. Булаховского, 4, получили около 16:00.

"Оказалось, что на первом этаже горел утеплитель на площади 100 кв. м. В 16:32 пожар локализован, а в 16:52 ликвидирован. Погибших и травмированных нет. Причины пожара выясняются", - сообщили в ГосЧС.

Фото - пресс-служба ГосЧС

Украинская правда