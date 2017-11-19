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У Харкові на річницю Євромайдану зібралося віче

Неділя, 19 листопада 2017, 18:20

У Харкові на четверту річну Євромайдану близько трьохсот людей зібрались на віче.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Чотири роки тому, 19 листопада 2013 року, за два дні до початку Майдану в Києві, харків'яни провели перший мітинг за євроінтеграцію. Тоді більше ста харків'ян вийшли з плакатами на головну площу міста з вимогою підписати Асоціацію з ЄС - перший харківський Євромайдан", - зазначив один з координаторів Євромайдану Володимир Чистилін.

На його думку, харківський Євромайдан став духовною подією, що об'єднала регіон.

 
Фото: В`ячеслав Мадієвський, Укрінформ
 
Фото: В`ячеслав Мадієвський, Укрінформ
 
Фото: В`ячеслав Мадієвський, Укрінформ
 
Фото: В`ячеслав Мадієвський, Укрінформ

"Ми звернемося до влади області з вимогою встановити в Харкові меморіальну дошку на згадку про учасників Революції гідності", - наголосив Чистилін.

Також він зазначив, що на віче нагородили 18 учасників місцевого Євромайдану.

"Українська правда" у Threads

Теми: ХарківЄвромайдан
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