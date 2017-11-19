Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Харькове на годовщину Евромайдана собралось вече

Воскресенье, 19 ноября 2017, 18:20

В Харькове к четвертой годовщине Евромайдана около трехсот человек собрались на вече.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Четыре года назад, 19 ноября 2013 года, за два дня до начала Майдана в Киеве, харьковчане провели первый митинг за евроинтеграцию. Тогда более ста харьковчан вышли с плакатами на главную площадь города с требованием подписать Ассоциацию с ЕС - первый харьковский Евромайдан", - отметил один из координаторов Евромайдана Владимир Чистилин.

По его мнению, харьковский Евромайдан стал духовным событием, объединившим регион.

 
Фото: В`ячеслав Мадієвський, Укрінформ
 
Фото: В`ячеслав Мадієвський, Укрінформ
 
Фото: В`ячеслав Мадієвський, Укрінформ
 
Фото: В`ячеслав Мадієвський, Укрінформ

"Мы обратимся к властям области с требованием установить в Харькове мемориальную доску в память об участниках революции достоинства", - подчеркнул Чистилин.

Также он отметил, что на вече наградили 18 участников местного Евромайдана.

Темы: ХарьковЕвромайдан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

Все новости...
Харьков
Побег из Харькова или исполнение приказа? Детали о деле эксначальника СБУ Харьковщины Романа Дудина, подозреваемого в госизмене
Россияне снова атаковали Харьков
В Офисе генпрокурора уточнили последствия удара по Харькову: 1 погибший, 3 раненых
Последние новости
11:55
Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана
11:47
"Укрэнерго" прогнозирует незначительный дефицит электроэнергии в течение дня
11:45
По всей Украине второй раз за утро раздается тревога
11:31
Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
11:25
Балтийские страны предлагают ЕС запретить импорт российского зерна
11:23
Друг Путина поставил ловушку: почему на Ocean Plaza может не найтись покупатель
11:20
фотоШпион за рулем такси: СБУ задержала студента, который готовил экотеракт в Одесской области
11:19
Maersk наращивает количество авиаперевозок для сокращения времени транзита грузов
11:18
Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"
11:06
Бьют электрическим током: россияне пытают украинцев на всех захваченных территориях – правозащитники
Все новости...
Реклама: