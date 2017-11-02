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У Херсонській області почали випробовувати керовані ракети

Четвер, 2 листопада 2017, 10:30
У Херсонській області почали випробовувати керовані ракети
прес-служба Повітряних сил ЗСУ

У Херсонській області 2 листопада розпочалися контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет середньої дальності.

Про це повідомляє прес-служба Командування повітрянних сил ЗСУ у Facebook.  

Зазначається, що контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет середньої дальності розпочались на тимчасовому майданчику поблизу населеного пункту Олександрівка Херсонської області.

 

"Льотні випробування проходять з метою навчитись бойового досвіду застосування зенітних ракетних систем, перевірки якості відновлених боєзапасів", - сказано в повідомленні.

 

"У рамках проведення випробувань бойові обслуги підрозділів зенітних ракетних військ відпрацьовуватимуть практичні завдання з бойовими (та імітованими) пусками зенітних керованих ракет по повітряним цілях — безпілотним літальним апаратам типу ВР-3 "Рейс", - розповідають у Командуванні повітряних сил.

 

Зазначається, що до випробувань залучені екіпажі військової авіації, підрозділи зенітних ракетних, радіотехнічних військ, військ зв’язку та безпілотна авіація Повітряних сил Збройних Сил України.

Також в прес-службі додають, що повітряні стрільби проходять виключно у повітряному просторі України, над відкритим морем, із суворим дотриманням усіх норм міжнародного права.

Як відомо, в листопаді 2016 року Україна проводила льотні навчання Повітряних сил ППС на півдні країни. За результатами першого дня було успішно здійснено 16 пусків ракет з метою ураження умовних цілей.

Росія в ноті до військового аташе в складі посольства України в РФ пригрозила ракетним ударом у випадку проведення Україною військових навчань поруч із Кримом.

Секретар РНБО України Олександр Турчинов заявив, що суверенний повітряний простір РФ у Чорному морі закінчується посередині Керченської протоки, а там Україна стріляти не планує.

Українська правда
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