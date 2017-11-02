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Тимошенко прогуляла суд проти себе

Четвер, 2 листопада 2017, 13:12

Суд відклав розгляд законності перетинання Юлією Тимошенко держкордону в пункті пропуску "Шегині" через неявку відповідача.

Про це пишуть "Українські новини".

"Відкладено розгляд справи через неявку Тимошенко Юлії Володимирівни", - повідомив співробітник суду.

Судове засідання було призначено на 12:00 четверга.

Крім того, йдеться в повідомленні, суд відклав розгляд аналогічного протоколу щодо депутата від "Батьківщини" Сергія Власенка. Він не з'явився на судове засідання, призначене на 12:30.

Нова дата розгляду стане відома пізніше.

Коментуючи свою неявку до суду, лідерка "Батьківщини" заявила: "Я не хочу свій час приділяти блазнівським жартам!"

Тимошенко наголосила, що перетнула кордон законно.

"Яке незаконне перетинання кордону? Я вдома, в Україні. У мене законний український паспорт, мені не треба жодні кордони перетинати незаконно", - сказала вона.

"Просто чинний президент, як і всі попередні, виснажений на креативи, за що мене кидати до в'язниці", - сказала народний депутат.

Зі слів Тимошенко, її завдання зараз - готуватися до реформування країни без президента Петра Порошенка.

Як повідомлялося, на початку жовтня було призначено дату, час і місце судового засідання в адміністративній справі проти лідера парламентської фракції "Батьківщина". Тимошенко звинувачують в тому, що вона 10 вересня разом з колишнім президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі незаконно потрапила з Польщі до України.

2 жовтня співробітники Держприкордонслужби вручили Тимошенко адмінпротокол про незаконний перетин держкордону 10 вересня в пункті пропуску "Шегині".

"Українська правда" у Threads

Теми: ТимошенкосудкордонСаакашвілі
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