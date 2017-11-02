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Український консул відвідав кримчанина Зейтуллаєва, якого утримують у РФ

Четвер, 2 листопада 2017, 19:16

У російській колонії український консул зустрівся з незаконно засудженим кримчанином, громадянином України Русланом Зейтуллаєвим, якого обвинувачують у створенні осередку забороненої в РФ організації "Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца, передає "Інтерфакс-Україна".

"Вчора завдяки діям наших консулів нам вдалося відвідати Зейтуллаєва в Башкортостані... Загалом він на умови утримання не скаржився", - сказала прес-секретар.

За її словами, зустріч тривала близько трьох годин.

"Головним залишається питання його звільнення і переведення в Україну", - зазначила Беца.

Як відомо, 9 вересня стало відомо, що незаконно засуджений в РФ у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчанин Руслан Зейтуллаєв етапований до виправної колонії в російській республіці Башкортостан.

Адвокат Зейтуллаєва Едем Семедляєв розповів, що співробітники СІЗО в Ростові-на-Дону відібрали їжу у Зейтуллаєва перед його етапуванням в колонію Башкортостану.

Теми: Росіякримські татари
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