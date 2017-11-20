Пожежа у Пекіні: 19 загиблих
Понеділок, 20 листопада 2017, 00:58
У пожежі в житловому будинку Пекіна загинули 19 людей, ще 8 - отримали поранення.
Про це повідомляє ВВС з посиланням на місцеву поліцію.
Пожежа спалахнула у південному районі Дасін, де живуть переважно трудові мігранти.
Понад 30 пожежних машин із 14 різних бригад більше 3 годин гасили вогонь, який спалахнув уночі.
House fire in southern Beijing suburb kills 19, injures 8 - https://t.co/sFp8yOSk4x pic.twitter.com/6bREKsj4Kx— OnCik (@OnCikCom) November 19, 2017
Причина пожежі поки невідома. Але поліція Пекіна повідомляє про затримання кількох підозрюваних.
Як відомо, раніше масштабні лісові пожежі у Португалії забрали життя 43 людей.