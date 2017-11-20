Пожар в Пекине: 19 погибших

В пожаре в жилом доме Пекина погибли 19 человек, еще 8 - получили ранения.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местную полицию.

Пожар вспыхнул в южном районе Дасин, где живут преимущественно трудовые мигранты.

Более 30 пожарных машин из 14 различных бригад больше 3 часов тушили огонь, вспыхнувший ночью.

House fire in southern Beijing suburb kills 19, injures 8 - https://t.co/sFp8yOSk4x pic.twitter.com/6bREKsj4Kx — OnCik (@OnCikCom) November 19, 2017

Причина пожара пока неизвестна. Но полиция Пекина сообщает о задержании нескольких подозреваемых.

Как известно, ранее масштабные лесные пожары в Португалии унесли жизни 43 человек.