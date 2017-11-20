США мають визнати Голодомор геноцидом - Чалий

Україна докладатиме дипломатичних зусиль, щоб Конгрес США прийняв резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав посол України у США Валерій Чалий.

"Настав час офіційно у США визнати Голодомор проти українського народу геноцидом. Спроба колись вже була. Невдала. Але ми знову підемо до Конгресу США, щоб добитися правди та справедливості і прийняти наступного року відповідну резолюцію", - наголосив посол.

Як відомо, раніше Конгрес США представив проект резолюції про визнання Голодомору геноцидом.

Крім того, Держдеп США засудив спроби заперечити історичний факт Голодомору в Україні.