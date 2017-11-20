Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Повінь у Греції: кількість жертв збільшилася до 20 осіб

Понеділок, 20 листопада 2017, 05:48

Кількість жертв повені в грецьких Афінах зросла до 20 осіб.

Про це повідомляє DW.

За інформацією DW, у неділю в афінському передмісті Мандра виявили тіло 83-річного чоловіка.

Ще дві людини вважаються зниклими без вісти.

Після сильних злив в центральній і північній частинах Греції, уряд ввів режим надзвичайного стану.

Повінь накрила передмістя Афін 15 листопада. Сильні дощі перетворили дороги в бурхливі потоки бруду і сміття та спричинили серйозні руйнування.

Повінь стала одним з найгірших катаклізмів за останнє десятиліття у цьому районі Греції. Найбільше постраждав район Мандра.

Теми: Греціястихійне лихо
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Греція
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
У центрі Афін вибухнула саморобна бомба
Грецькі консерватори, що прийшли до влади, хочуть легалізувати одностатеві шлюби
Останні новини
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
Усі новини...
Реклама: