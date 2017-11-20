Повінь у Греції: кількість жертв збільшилася до 20 осіб
Понеділок, 20 листопада 2017, 05:48
Кількість жертв повені в грецьких Афінах зросла до 20 осіб.
Про це повідомляє DW.
За інформацією DW, у неділю в афінському передмісті Мандра виявили тіло 83-річного чоловіка.
Ще дві людини вважаються зниклими без вісти.
Після сильних злив в центральній і північній частинах Греції, уряд ввів режим надзвичайного стану.
Повінь накрила передмістя Афін 15 листопада. Сильні дощі перетворили дороги в бурхливі потоки бруду і сміття та спричинили серйозні руйнування.
Повінь стала одним з найгірших катаклізмів за останнє десятиліття у цьому районі Греції. Найбільше постраждав район Мандра.