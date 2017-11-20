Наводнение в Греции: число жертв достигло 20 человек
Понедельник, 20 ноября 2017, 05:48
Число жертв наводнения в греческих Афинах возросло до 20 человек.
Об этом сообщает DW.
По информации DW, в воскресенье в афинском пригороде Мандра обнаружили тело 83-летнего мужчины.
Еще два человека считаются пропавшими без вести.
После сильных ливней в центральной и северной частях Греции, правительство ввело режим чрезвычайного положения.
Наводнение накрыло пригород Афин 15 ноября. Сильные дожди превратили дороги в бурные потоки грязи и мусора и вызвали серьезные разрушения.
Наводнение стало одним из худших катаклизмов за последнее десятилетие в этом районе Греции. Больше всего пострадал район Мандра.