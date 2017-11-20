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ГПУ втратила право починати розслідування

Понеділок, 20 листопада 2017, 08:51
ГПУ втратила право починати розслідування

Генеральна прокуратура втратила право починати розслідування.

Про це сказано в п.1 Заключних положень Кримінально-процесуального кодексу, що вступили в чинність 20 листопада 2017 року, нагадують "Українські новини".

Відповідно до них, прокуратура мала право розслідувати злочини, підслідні Державному бюро розслідувань, не довше 5 років від дня набуття чинності нового КПК (19 листопада 2012 року).

Таким чином, з 20 листопада 2017 року тільки слідчі ДБР мають право розслідувати злочини, скоєні екс-президентами, вищими держчиновниками, членами Центральної виборчої комісії, депутатами Верховної Ради, керівництвом Генпрокуратури, головою Національного банку, суддями, правоохоронцями.

Також Держбюро розслідувань одержує право розслідувати злочини, скоєні детективами Національного антикорупційного бюро й прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Крім того, до підслідності ДБР належать і військові злочини.

При цьому відповідно до п. 1 розділу XI Перехідних положень КПК слідчі прокуратури мають право продовжити розслідування, початі до 20 листопада 2017 року.

Ці розслідування не можуть тривати більше 2 років.

Законопроектом №7278, зареєстрованим у Верховній Раді 10 листопада, пропонувалося перенести дату передачі функції слідства від Генпрокуратури до ДБР із 20 листопада 2017 на 1 січня 2019 року.

Цей проект закону був розроблений депутатами комітету парламенту з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Проте 16 листопада Верховна Рада не змогла включити його в порядок денний і, відповідно, прийняти документ.

Того ж дня конкурсна комісія обрала керівництво Державного бюро розслідувань. Екс-прокурор Роман Труба, обраний директором бюро, висловив сподівання, що ДБР зможе почати роботу в червні-липні 2018 року.

Поки що Держбюро не функціонує, тож виникає колізія.

Речниця генпрокурора Лариса Сарган сказала "Українській правді", що генпрокурор Юрій Луценко говорив про цю проблему вже два тижні – але вона з місця не зрушила.

Верховна Рада цього тижня працює в комітетах, а пленарні засідання поновляться 4 грудня.

"Українська правда" в Threads

Теми: ГенпрокуратураДБР
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