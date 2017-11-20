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В СБУ заявили про затримання в Києві дезертира

Понеділок, 20 листопада 2017, 10:26

Співробітники СБ України спільно з військовою прокуратурою та військовою службою правопорядку затримали у Києві дезертира, начальника зв’язку – командира гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону.

Про це заявляє у понеділок прес-служба відомства.

Правоохоронці встановили, що лейтенант у серпні 2015 року самовільно залишив військову частину, яка дислокувалася на Донеччині, та виїхав на територію тимчасово анексованого Криму.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу України, оперативники спецслужби задокументували, що в Криму зловмисник намагався отримати тимчасовий притулок у так званій "Республіці Крим РФ".

За твердженням СБУ, він також перебував на зв'язку зі співробітниками ФСБ, яким передавав відому йому інформацію про сили антитерористичної операції.

"Співробітники СБ України встановили, що у листопаді дезертир конспіративно прибув до Києва для вирішення особистих питань та затримали його перед поверненням на тимчасово окупований півострів", – йдеться в повідомленні.

Наразі лейтенанта доставлено до служби військового правопорядку для подальшого конвоювання до Військової прокуратури Донецького гарнізону та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове слідство триває.

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУ
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