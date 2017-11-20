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В СБУ заявили о задержании в Киеве дезертира

Понедельник, 20 ноября 2017, 10:26

Сотрудники СБ Украины совместно с военной прокуратурой и военной службой правопорядка задержали в Киеве дезертира, начальника связи - командира гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона.

Об этом заявляет в понедельник пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что лейтенант в августе 2015 самовольно оставил воинскую часть, которая дислоцировалась в Донецкой области, и выехал на территорию временно аннексированного Крыма.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины, оперативники спецслужбы задокументировали, что в Крыму злоумышленник пытался получить временное убежище в так называемой "Республике Крым РФ".

По утверждению СБУ, он также находился на связи с сотрудниками ФСБ, которым передавал известную ему информацию о силах антитеррористической операции.

"Сотрудники СБ Украины установили, что в ноябре дезертир конспиративно прибыл в Киев для решения личных вопросов и задержали его перед возвращением на временно оккупированный полуостров", – говорится в сообщении.

Сейчас лейтенант доставлен в службу военного правопорядка для дальнейшего конвоирования в Военной прокуратуры Донецкого гарнизона и избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное следствие продолжается.

Темы: СБУ
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