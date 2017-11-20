Комітет за те, щоб прокуратура ще рік могла починати розслідування

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу й у цілому законопроект щодо продовження слідчими органами прокуратури досудового розслідування кримінальних проваджень

Про це повідомляє 20 листопада прес-служба Верховної Ради.

Комітет підтримав законопроект №7278 на засіданні 15 листопада, проте 16 листопада Верховна Рада не змогла навіть включити його в порядок денний.

Законопроектом №7278 пропонується продовжити строк, протягом якого слідчі органів прокуратури мають право проводити досудове розслідування кримінальних проваджень, підслідних слідчим Державного бюро розслідувань, (який сплив 20 листопада 2017 року), до початку функціонування ДБР, але не пізніше, ніж до 1 січня 2019 року.

Відповідну зміну передбачається внести до абзацу 3-го пункту 1 розділу X "Прикінцеві положення" Кримінального процесуального кодексу.

Проаналізувавши законопроект, члени комітету зазначили, що положення частини 4-ї статті 216 КПК, якими визначається підслідність слідчих органів Державного бюро розслідувань, відповідно до абзацу третього пункту 1 розділу X "Прикінцеві положення" КПК вводяться в дію з дня початку діяльності ДБР, але не пізніше 5-ти років з дня набуття чинності цим Кодексом, тобто не пізніше 20 листопада 2017 року.

При цьому відповідно до абзацу 2 пункту 1 розділу ХІ "Перехідні положення" КПК за слідчими органів прокуратури зберігається право продовження досудового розслідування кримінальних проваджень, розпочатих слідчими органів прокуратури до введення в дію положень частини 4-ї статті 216 КПК, до закінчення досудового розслідування, але не довше 2-х років.

Таким чином, з 20 листопада 2017 року слідчі органів прокуратури мають право лише продовжувати досудові розслідування та втрачають повноваження щодо здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4-ю статті 216 КПК, скоєних після цієї дати.

Ці функції повинні перейти до Державного бюро розслідувань, яке досі не розпочало свою діяльність. 16 листопада конкурсна комісія лише обрала керівництво ДБР.

Виникає колізія щодо того, хто відкриватиме нові провадження.

Речниця генпрокурора Лариса Сарган заявила "Українській правді", що Юрій Луценко вже порушував це питання – і нового коментаря не буде.

Верховна Рада цього тижня працює в комітетах, а пленарні засідання поновляться 4 грудня.