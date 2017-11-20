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П'яний водій намагався прорвати кордон, але налетів на спецзасіб

Понеділок, 20 листопада 2017, 12:15

Житель Чернівецької області, перебуваючи на підпитку, намагався прорватися на машині крізь кордон у пункті пропуску "Росошани", але прикордонники його зупинили.

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби.

Зазначається, що це сталося у ніч на понеділок. Чоловік рухався "на шаленій швидкості" на автомобілі Ford і збив шлагбаум. Але після цього він наїхав на поставлений прикордонниками засіб примусової зупинки та перекинувся.

За словами прикордонників, за кермом авто перебував 36-річний житель Нелипівців Кельменецького району. Суттєвих травм він не зазнав. Каретою швидкої чоловіка доставили до Кельменецької центральної лікарні для медичного обстеження, під час якого з'ясувалося, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Прикордонники склали на порушника адмінпротокол за спробу незаконного перетинання державного кордону, а поліція підготувала щодо нього матеріали про адмінпорушення за ст. 130 (керування транспортними засобами у стані сп'яніння) та 124 (порушення ПДД, що спричинило пошкодження майна) Кодексу про адміністративні правопорушення.

 
 

Українська правда
Теми: кордонЧернівецька областьнадзвичайна подіяДТП
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