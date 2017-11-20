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Пьяный водитель пытался прорвать границу, но налетел на спецсредство

Понедельник, 20 ноября 2017, 12:15

Пьяный житель Черновицкой области пытался прорваться на автомобиле через границу в пункте пропуска "Росошаны", но пограничники его остановили.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

Отмечается, что это случилось в ночь на понедельник. Мужчина двигался "на большой скорости" на автомобиле Ford и сбил шлагбаум. Но после этого он наехал на примененное пограничниками средство принудительной остановки и перевернулся.

По словам пограничников, за рулем авто находился 36-летний житель Нелиповцев Кельменецкого района. Существенных травм он не получил. Карета скорой помощи доставила мужчину в Кельменецкую центральную больницу для медобследования, в ходе которого выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пограничники составили на нарушителя админпротокол за попытку незаконного пересечения государственной границы, а полиция подготовила на него материалы об админнарушении по ст. 130 (управление транспортными средствами в состоянии опьянения) и 124 (нарушение ПДД, повлекшее повреждение имущества) Кодекса об административных правонарушениях.

 
 

Украинская правда
Темы: границаЧерновицкая областьчрезвычайное происшествиеДТП
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