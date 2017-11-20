У вівторок суд розгляне клопотання НАБУ про спецрозслідування щодо Онищенка

21 листопада у Солом’янському райсуді Києва відбудеться розгляд клопотання детективів НАБУ про проведення спеціального досудового розслідування стосовно нардепа-утікача Олександра Онищенка та інших фігурантів так званої "газової справи", які переховуються від органів слідства.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Факти переховування від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності підозрюваних Олександра Онищенка, Іннеси Кадирової, Олени Павленко, Сергій Свіченка, Сергія Кабаєва та Якимащенка Романа стали підставою для звернення до суду з клопотанням про проведення спеціального судового розслідування", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що обвинуваченим інкриміновано злочини, передбачені ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб), ч. 5 ст. 191 (Привласнення майна), ч. 3 ст. 209 (Відмивання грошових коштів), ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво), ч. 2 ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями), ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) та ч. 1 ст. 388 (Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації – руд) КК України.

У САП нагадали, що зараз так звана "газова справа" щодо фігурантів, які знаходяться в Україні, знаходиться на стадії судового розгляду.

Як відомо, НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом розкрадання газу, видобутого за договорами про спільну діяльність із "Укргазвидобуванням" у грудні 2015 року.

За версією слідства, в період з січня 2013 по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу, в розмірі понад 1,6 млрд, внаслідок чого "Укргазвидобування" зазнало збитків на більш ніж 740 млн грн.

Загалом слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб. Наразі 7 осіб, у тому числі народний депутат України Олександр Онищенко, перебувають у розшуку, 12 обвинувальних актів стосовно 18 осіб скеровано до суду, із них щодо 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок.

Онищенка звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами.

5 липня 2016 Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

Він утік із України 2016 року і перебуває в розшуку. Хоча Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

У жовтні стало відомо, що САП звернулася до суду за дозволом на заочний судовий процес щодо нардепа Олександра Онищенка.