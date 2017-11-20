Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во вторник суд рассмотрит ходатайство НАБУ о спецрасследовании относительно Онищенко

Понедельник, 20 ноября 2017, 13:05

21 ноября в Соломенском райсуде Киева состоится рассмотрение ходатайства детективов НАБУ о проведении специального досудебного расследования в отношении нардепа-беглеца Александра Онищенко и других фигурантов так называемого "газового дела", скрывающихся от органов следствия.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 

"Факты скрывания от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности подозреваемых Александра Онищенко, Иннесы Кадыровой, Елены Павленко, Сергея Свиченко, Сергея Кабаева и Якимащенко Романа стали основанием для обращения в суд с ходатайством о проведении специального судебного расследования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемым инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц), ч. 5 ст. 191 (Присвоение имущества), ч. 3 ст. 209 (Отмывание денежных средств), ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 364-1 (Злоупотребление полномочиями), ч. 2 ст. 366 (Служебный подлог) и ч. 1 ст. 388 (Незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест или которое описано или подлежит конфискации) УК Украины.

В САП напомнили, что сейчас так называемое "газовое дело" в отношении фигурантов, находящихся в Украине, находится на стадии судебного разбирательства.

Как известно, НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с "Укргазвыдобуванням" в декабре 2015 года.

По версии следствия, в период с января 2013 по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд гривен, вследствие чего "Укргазвыдобування" понесло убытки на более чем 740 млн грн.

В общем следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе народный депутат Александр Онищенко, находящихся в розыске, 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлены в суд, из них по 7 лицам вступили в законную силу обвинительные приговоры.

Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча".

Верховная Радана дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест, и накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул Украину. 8 августа его объявили в национальный розыск.

В октябре САП обратилась в суд за разрешением на заочный судебный процесс по нардепу Александру Онищенко.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

Все новости...
Последние новости
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
Силы обороны поразили вражеские "Зоопарк" и "Репеллент-1" на Таврийком направлении
12:15
Суд в США возобновил запрет на продажу двух моделей Apple Watch
12:09
Помощник генсека: НАТО вполне в состоянии защититься от агрессии России
12:00
РФ покинули примерно 2500 ученых с начала вторжения – СМИ
11:55
Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана
11:47
"Укрэнерго" прогнозирует незначительный дефицит электроэнергии в течение дня
11:45
По всей Украине второй раз за утро раздается тревога
11:31
фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
Все новости...
Реклама: