На Житомирщині скоїли збройний напад на авто: забрали 30 кіло золота

У Житомирській області озброєні грабіжники зупинили автомобіль підприємців і відібрали у них 30 кг ювелірних виробів з золота на 15 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції регіону.

"19 листопада у Бердичівському районі невідомі напали на автомобіль Volkswagen Tiguan, в якому двоє підприємців перевозили з Києва до Вінниці близько 30 кг ювелірних виробів із золота", - розповідають у відомстві.

За інформацією правоохоронців, подія сталася близько 20:00 на автодорозі Житомир-Могилів-Подільський у смт. Гришківцях Бердичівського району.

Нападники зі зброєю на кількох автомобілях заблокували рух Volkswagen на кільці для розвороту і силоміць витягли з салону водія. У цей час пасажир намагався втекти з автомобіля, однак розбійники прострелили йому ногу.

Водія та Volkswagen нападники повезли з собою, але за 4-5 км покинули на автодорозі, забравши з салону ювелірні вироби у кількох сумках.

Пораненого пасажира, який залишився на місці події, побачили інші учасники дорожнього руху та викликали "швидку".

Як встановили поліцейські, потерпілі є жителями Вінниці, які протягом кількох днів брали участь у столичній виставці ювелірних виробів.

Зараз поліція шукає нападників. Розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу (розбій).