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На Житомирщине вооруженное ограбление авто: забрали 30 кило золота

Понедельник, 20 ноября 2017, 13:25

В Житомирской области вооруженные грабители остановили автомобиль предпринимателей и отобрали у них 30 кг ювелирных изделий из золота на 15 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции региона.

"19 ноября в Бердичевском районе неизвестные напали на автомобиль Volkswagen Tiguan, в котором двое предпринимателей перевозили из Киева в Винницу около 30 кг ювелирных изделий из золота", - рассказывают в ведомстве.

По информации правоохранителей, инцидент произошел около 20:00 на автодороге Житомир - Могилев-Подольский в с. Гришковцы Бердичевского района.

Нападавшие с оружием на нескольких автомобилях заблокировали движение Volkswagen на кольце для разворота и силой вытащили из салона водителя. В это время пассажир пытался бежать из автомобиля, однако разбойники прострелили ему ногу.

Водителя и Volkswagen нападавшие увезли с собой, но через 4-5 км бросили на дороге, забрав из салона ювелирные изделия в нескольких сумках.

Раненого пассажира, который остался на месте происшествия, увидели другие участники движения и вызвали "скорую".

Как установили полицейские, пострадавшие являются жителями Винницы, которые несколько дней участвовали в столичной выставке ювелирных изделий.

Сейчас полиция ищет нападавших. Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса (разбой).

 
 
 

Украинская правда
Темы: Житомиркриминалчрезвычайное происшествие
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