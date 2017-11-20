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Україна відповіла нотою протесту на незаконні мандри Путіна

Понеділок, 20 листопада 2017, 14:36

Міністерство закордонних справ України направило російському МЗС ноту протесту через самовільне відвідування президентом РФ Володимиром Путіним окупованого ним Криму.

Про це повідомляє прес-служба українського зовнішньополітичного відомства.

"Українська сторона вважає згаданий "візит", як і інші поїздки російських посадовців до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, грубим порушенням Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними нормами міжнародного права", - зазначає МЗС.

"Міністерству закордонних справ РФ направлено відповідну ноту протесту", - додається в заяві.

Як відомо, в суботу, 18 листопада, Путін приїхав до Криму, де взяв участь у відкритті пам'ятника російському імператору Олександру III в Ялті.

Українська правда

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Теми: ПутінРосіяМЗС
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