НАЗК викликало для пояснень посадовця Нацполіції через подарунок

Нацагентство з питань запобігання корупції запросило заступника начальника управління Головного слідчого управління Національної поліції України Дмитра Бута для надання пояснень щодо одержання коштовних подарунків.

Про це йдеться у повідомленні НАЗК у Facebook.

Зазначається, що Бут, у порушення вимог, встановлених абзацом першим частини другої статті 23 Закону України "Про запобігання корупції", у грудні 2015 року одержав подарунок у негрошовій формі вартістю 160 тисяч гривень, що є ознакою адміністративного правопорушення щодо обмежень на одержання подарунків.

У відомстві додають, що відповідальність за такий вчинок передбачено частиною першою статті 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення (штраф від 20 до 80 тисяч гривень з конфіскацією дарунка - ред.)

Прибути до Нацагенства він має 23 листопада 2017 року о 10:00 годині.

Раніше в Нацагентстві з питань запобігання корупції заявили, що 8 колишніх працівників Державної фіскальної служби не подали свої декларації після звільнення.