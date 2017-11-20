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НАПК вызвало для объяснений чиновника Нацполиции из-за подарка

Понедельник, 20 ноября 2017, 16:59

Нацагентство по предупреждению коррупции пригласило заместителя начальника управления Главного следственного управления Национальной полиции Украины Дмитрия Бута для дачи объяснений из-за получения ценных подарков.

Об этом говорится в сообщении НАПК в Facebook.

Отмечается, что Бут, в нарушение требований, установленных абзацем первым части второй статьи 23 Закона Украины "О предотвращении коррупции", в декабре 2015 года получил подарок в неденежной форме стоимостью 160 тысяч гривен, что является признаком административного правонарушения по ограничению на получение подарков.

В ведомстве добавляют, что ответственность за такой поступок предусмотрено частью первой статьи 172-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях (штраф от 20 до 80 тысяч гривен с конфискацией подарка - ред.)

Прибыть в Нацагентство он должен 23 ноября 2017 в 10:00.

Ранее в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что 8 бывших работников Государственной фискальной службы не подали свои декларации после освобождения.

Украинская правда
Темы: НАПКполиция
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