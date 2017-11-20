Рух у центрі Києва 21 листопада перекриватимуть

21 листопада у рамках проведення заходів до Дня Гідності та Свободи та Дня пам’яті жертв голодоморів буде заборонено рух усіх видів транспортних засобів із 7:00 до 14:00 на Володимирському проїзді в Києві.

Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Там попереджають про внесення змін до роботи маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування. Також у місцях проведення заходів заборонять зупинку та стоянку транспортних засобів.

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Перекривати рух буде Головне управління Національної поліції у місті Києві.

Столичний метрополітен працюватиме у звичайному режимі.

Заходи до Дня Гідності та Свободи та Дня пам’яті жертв голодоморів триватимуть у столиці з 17 до 26 листопада.