Прокуратура Криму ініціює міжнародний суд щодо анексії півострова

Прокуратура АРК хоче ініціювати міжнародний судовий процес через анексію Криму Росією за прикладом Нюрнберзького процесу.

Про це повідомив прокурор АРК Гюндуз Мамедов, зазначається на сайті прокуратури Криму.

За його словами, на початку поточного року він поставив завдання своїм працівникам сформувати доказову базу для розгляду фактів, пов'язаних з воєнними злочинами, а саме - злочинами проти людяності, геноциду, які вчиняються окупантами на території півострова, в Міжнародному кримінальному суді.

"Наша мета: ініціювати міжнародний судовий процес проти окупаційної влади за прикладом Нюрнберзького процесу. До відповідальності повинні бути притягнуті не лише виконавці, а й ті, хто віддавав злочинні накази", - констатує прокурор.

Він зазначає, що спільно з неурядовими правозахисними громадськими організаціями підготовлено перше інформаційне повідомлення, яке скерують до Міжнародного кримінального суду. На завершальній стадії є ще одне.

"Тобто, можу відверто запевнити, що ми впевнено крокуємо до початку розслідування у Гаазі злочинів, що вчиняються в Криму, та сподіваюся на міжнародний судовий процес, подібний Нюрнберзького процесу", - сказав Мамедов.