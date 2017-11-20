Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура Крыма инициирует международный суд по аннексии полуострова

Понедельник, 20 ноября 2017, 19:46
Прокуратура Крыма инициирует международный суд по аннексии полуострова

Прокуратура АРК хочет инициировать международный судебный процесс из-за аннексии Крыма Россией по примеру Нюрнбергского процесса.

Об этом сообщил прокурор АРК Гюндуз Мамедов, отмечается на сайте прокуратуры Крыма.

По его словам, в начале текущего года он поставил задачу своим работникам сформировать доказательную базу для рассмотрения фактов, связанных с военными преступлениями, а именно - преступлениями против человечности, геноцида, совершаемых оккупантами на территории полуострова, в Международном уголовном суде.

"Наша цель: инициировать международный судебный процесс против оккупационной власти по примеру Нюрнбергского процесса. К ответственности должны быть привлечены не только исполнители, но и те, кто отдавал преступные приказы", - констатирует прокурор.

Он отмечает, что совместно с неправительственными правозащитными общественными организациями подготовлено первое информационное сообщение, которое направят в Международный уголовный суд. На завершающей стадии еще одно.

"То есть, могу откровенно заверить, что мы уверенно шагаем к началу расследования в Гааге преступлений, совершаемых в Крыму, и надеюсь на международный судебный процесс, подобный Нюрнбергскому процессу", - сказал Мамедов.

Темы: КрымпрокуратурасудРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

Все новости...
Крым
В НАТО пока не видят признаков того, что судьба Крыма может решиться на переговорах
Из-за низкого спроса отели в оккупированном Крыму снизили цены для туристов до 40%
Россияне заявили, что на въезде в Крым застряли более 1300 авто
Последние новости
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
Силы обороны поразили вражеские "Зоопарк" и "Репеллент-1" на Таврийком направлении
12:15
Суд в США возобновил запрет на продажу двух моделей Apple Watch
12:09
Помощник генсека: НАТО вполне в состоянии защититься от агрессии России
12:00
РФ покинули примерно 2500 ученых с начала вторжения – СМИ
11:55
Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана
11:47
"Укрэнерго" прогнозирует незначительный дефицит электроэнергии в течение дня
11:45
По всей Украине второй раз за утро раздается тревога
11:31
фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
Все новости...
Реклама: