ГПУ прийшла з обшуком у "Київавтодор" і "Київзеленбуд", є затримані

У "Київавтодорі" та КП "Київзеленбуд" пройшли обшуки, затримано 5 осіб.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє "Укрінформ".

"Генеральна прокуратура спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції, Департаментом захисту економіки НП та Управлінням з питань запобігання та виявлення корупції сьогодні разом з КМДА проводять обшуки та виїмку документів в комунальній корпорації "Київавтодор", ШЕУ (Шляхово-експлуатаційне управління) в Святошинському, Деснянському, Подільському районах і в деяких підрядних організаціях", - сказав Кличко.

Він додав, що обшуки і виїмка документів також відбувалася в комунальному об'єднанні "Київзеленбуд".

За словами Кличка, всі дії відбуваються в рамках провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 (привласнення, розтрату майна і заволодіння шляхом зловживанням службовим становищем).

Він додав, що затримано 5 осіб, проводяться слідчі дії.

Як повідомляє "Інтерфакс", перший заступник генпрокурора України Дмитро Сторожук під час брифінгу зазначив, що в координації з органами Нацполіціі і під контролем Генпрокуратури, за зверненням мера столиці, була проведена велика робота для виявлення злочинних схем по розкраданню грошей міського бюджету.

"Ми можемо констатувати факт виявлення злочинних угруповань, які діяли в "Київавтодорі" і"Київзеленбуд". П'яти особам будуть пред'явлені підозри, слідство буде тривати. Протягом наступних трьох місяців ми зможемо окремі епізоди направити в суд", - розповів він.

Під час брифінгу заступник голови Нацполіціі Ігор Купранець привів подробиці схеми, по якій відбувалося розкрадання коштів.

"Керівники вищої та середньої ланки зазначених підприємств, отримавши кошти на проведення ремонтних робіт, відправляли ці кошти за фіктивними договорами на підконтрольні собі комерційні структури, гроші перетворювалися в готівку. Роботи, які за документами виконувалися комерційними структурами, фактично виконувались силами і засобами комунальних підприємств", - розповів він.

За його даними, задокументовано кілька епізодів, за якими проведені експертизи і підтверджена сума збитків - 11-12 мільйонів гривень.

