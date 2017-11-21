ГПУ пришла с обыском в "Киевавтодор" и "Киевзеленстрой", есть задержанные

В "Киевавтодоре" и КП "Киевзеленстрой" прошли обыски, задержаны 5 человек.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает "Укринформ".

"Генеральная прокуратура совместно с Главным следственным управлением Нацполиции, Департаментом защиты экономики ЧП и Управлением по вопросам предотвращения и выявления коррупции сегодня вместе с КГГА проводят обыски и выемку документов в коммунальной корпорации "Киевавтодор", ДЭУ (Дорожно-эксплуатационное управление) в Святошинском, Деснянском, Подольском районах и в некоторых подрядных организациях", - сказал Кличко.

Он добавил, что обыски и выемка документов также происходила в коммунальном объединении "Киевзеленстрой".

По словам Кличко, все действия происходят в рамках производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества и завладение путем злоупотребления служебным положением).

Он добавил, что задержаны 5 человек, проводятся следственные действия.

Как сообщает "Интерфакс," первый заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Сторожук во время брифинга указал, что в координации с органами Нацполиции и под контролем Генпрокуратуры, по обращению мэра столицы, была проведена большая работа для выявления преступных схем по хищению денег городского бюджета.

"Мы можем констатировать факт обнаружения преступных группировок, которые действовали в "Киевавтодоре" и "Киевзеленбуде". Пяти лицам будут предъявлены подозрения, следствие будет продолжаться. В течение следующих трех месяцев мы сможем отдельные эпизоды направить в суд", - рассказал он.

Во время брифинга заместитель главы Нацполиции Игорь Купранец привел подробности схемы, по которой происходило хищение средств.

"Руководители высшего и среднего звена указанных предприятий, получив средства на проведение ремонтных работ, отправляли эти средства по фиктивным договорам на подконтрольные себе коммерческие структуры, деньги превращались в наличные. Работы, которые по документам выполнялись коммерческими структурами, фактически выполнялись силами и средствами коммунальных предприятий", - рассказал он.

По его данным, задокументировано несколько эпизодов, по которым проведены экспертизы и подтверждена сумма убытков - 11-12 миллионов гривен.

