Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ пришла с обыском в "Киевавтодор" и "Киевзеленстрой", есть задержанные

Вторник, 21 ноября 2017, 16:11
ГПУ пришла с обыском в Киевавтодор и Киевзеленстрой, есть задержанные

В "Киевавтодоре" и КП "Киевзеленстрой" прошли обыски, задержаны 5 человек.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает "Укринформ".

"Генеральная прокуратура совместно с Главным следственным управлением Нацполиции, Департаментом защиты экономики ЧП и Управлением по вопросам предотвращения и выявления коррупции сегодня вместе с КГГА проводят обыски и выемку документов в коммунальной корпорации "Киевавтодор", ДЭУ (Дорожно-эксплуатационное управление) в Святошинском, Деснянском, Подольском районах и в некоторых подрядных организациях", - сказал Кличко.

Он добавил, что обыски и выемка документов также происходила в коммунальном объединении "Киевзеленстрой".

По словам Кличко, все действия происходят в рамках производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества и завладение путем злоупотребления служебным положением).

Он добавил, что задержаны 5 человек, проводятся следственные действия.

Как сообщает "Интерфакс," первый заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Сторожук во время брифинга  указал, что в координации с органами Нацполиции и под контролем Генпрокуратуры, по обращению мэра столицы, была проведена большая работа для выявления преступных схем по хищению денег городского бюджета.

"Мы можем констатировать факт обнаружения преступных группировок, которые действовали в "Киевавтодоре" и "Киевзеленбуде". Пяти лицам будут предъявлены подозрения, следствие будет продолжаться. В течение следующих трех месяцев мы сможем отдельные эпизоды направить в суд", - рассказал он.

Во время брифинга заместитель главы Нацполиции Игорь Купранец привел подробности схемы, по которой происходило хищение средств.

"Руководители высшего и среднего звена указанных предприятий, получив средства на проведение ремонтных работ, отправляли эти средства по фиктивным договорам на подконтрольные себе коммерческие структуры, деньги превращались в наличные. Работы, которые по документам выполнялись коммерческими структурами, фактически выполнялись силами и средствами коммунальных предприятий", - рассказал он.

По его данным, задокументировано несколько эпизодов, по которым проведены экспертизы и подтверждена сумма убытков - 11-12 миллионов гривен.

Темы: КиевВиталий КличкоГенпрокуратураполицияобыски
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Все новости...
Киев
Ключевые мосты в Ровно и Житомире в критическом состоянии, но в лучшем, чем в Киеве - проверка
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
Последние новости
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля
12:17
Силы обороны поразили вражеские "Зоопарк" и "Репеллент-1" на Таврийком направлении
12:15
Суд в США возобновил запрет на продажу двух моделей Apple Watch
12:09
Помощник генсека: НАТО вполне в состоянии защититься от агрессии России
12:05
Новый этап земреформы: бизнес начал покупать землю
12:00
РФ покинули примерно 2500 ученых с начала вторжения – СМИ
11:55
Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана
Все новости...
Реклама: