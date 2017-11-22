Уряд сформував наглядову раду "Нафтогазу"

Володимир Гройсман озвучив імена шести членів нової Наглядової ради НАК "Нафтогаз".

Про це прем’єр-міністр сказав під час засідання Кабміну 22 листопада, інформує "Економічна правда".

До списку потрапили:

Клір Спотісед, яка, за словами Гройсмана, має багаторічний досвід у нафтогазовому секторі, створювала ринок газу у Великій Британії, а також працювала в Нацрегуляторі Британії.

Бруно Лісква, котрий працював у енергетичних компаніях Франції.

Амос Хохштайн, колишній дипломат США, котрий допомагав в питаннях реверсу газу, працював у Державному департменті США.

Стів Хейсен, громадянин Канади, один з найкращих експертів по розвідці і добуванню газу.

Олександр Гриценко, голова правління "Укрексімбанку".

Сергій Попик, радник прем'єр-міністра з міжнародних питань, який, за словами Гройсмана, має численний досвід в дипломатичній роботі.

Прем’єр-міністр наголосив, що відбір робили спільно з міжнародними партнерами.

"Перед новою наглядовою радою буде стояти питання підвищення ефективності роботи компанії, проведення швидкого розділу постачання, добування і трейду. Буде завдання забезпечити різке зростання видобуток українського газу, підвищення ефективності управління компанією, зменшення її витрат, збільшення доходів, сприяння демонополізації ринку", - зазначив Гройсман.

Він також закликав до демонополізації ринку газу в Україні шляхом розділення функцій НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, 19 вересня незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Пол Ворвік та Маркус Річардс вирішили піти у відставку.

Як повідомляла ЕП, навесні поточного року троє незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу" Чарльз Проктор, Маркус Річардс і Пол Уорвік звернулися до уряду з попередженням про можливий відхід в разі відсутності зрушень у вирішенні хронічних проблем НАК.

Цю ж заяву підписала Юлія Ковалів, яка тоді займала посаду голови наглядової ради "Нафтогазу".

Чарльз Проктор на початку вересня повідомив, що залишить компанію 30 вересня.

3 квітня Ковалів написала заяву про припинення своїх повноважень як члена наглядової ради компанії за власним бажанням.

Загалом до наглядової ради "Нафтогазу" входило 5 членів: екс-міністр енергетики Володимир Демчишин, Юлія Ковалів та іноземці Пол Ворвік, Чарльз Проктор і Маркус Річардс.

Детальніше про конфлікт керівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва і прем'єра Володимира Гройсмана читайте у матеріалі на ЕП.

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