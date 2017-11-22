Кабмин сформировал наблюдательный совет "Нафтогаза"

Владимир Гройсман озвучил имена шести членов нового Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз".

Об этом премьер-министр сказал во время заседания Кабмина 22 ноября, сообщает "Экономическая правда".

В список попали:

Клир Спотисед, которая, по словам Гройсмана, имеет многолетний опыт в нефтегазовом секторе, создавала рынок газа в Великобритании, а также работала в нацрегуляторе Великобритании.

Бруно Лисква, который работал в энергетических компаниях Франции.

Амос Хохштайн, бывший дипломат США, который помогал в вопросах реверса газа, работал в Государственном Департменте США.

Стив Хейсен, гражданин Канады, один из лучших экспертов по разведке и добыче газа.

Александр Гриценко, председатель правления "Укрэксимбанка".

Сергей Попик, советник премьер-министра по международным вопросам, который, по словам Гройсмана, имеет многочисленный опыт в дипломатической работе.

Премьер-министр подчеркнул, что отбор делали совместно с международными партнерами.

"Перед новой наблюдательным советом будет стоять вопрос повышения эффективности работы компании, проведение быстрого раздела поставки, добычи и трейда. Будет задача обеспечить резкий рост добычи украинского газа, повышение эффективности управления компанией, уменьшение ее расходов, увеличение доходов, содействие демонополизации рынка", - отметил Гройсман.

Он также призвал к демонополизации рынка газа в Украине путем разделения функций НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, 19 сентября независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Пол Уорвик и Маркус Ричардс решили уйти в отставку.

Как сообщала ЭП, весной текущего года трое независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза" Чарльз Проктор, Маркус Ричардс и Пол Уорвик обратились к правительству с предупреждением о возможном уходе в случае отсутствия сдвигов в решении хронических проблем НАК.

Это же заявление подписала Юлия Ковалив, которая тогда занимала пост главы наблюдательного совета "Нафтогаза".

Чарльз Проктор в начале сентября сообщил, что покинет компанию 30 сентября.

3 апреля Ковалив написала заявление о прекращении своих полномочий как члена наблюдательного совета компании по собственному желанию.

Всего в наблюдательный совет "Нафтогаза" входило 5 членов: экс-министр энергетики Владимир Демчишин, Юлия Ковалив и иностранцы Пол Уорвик, Чарльз Проктор и Маркус Ричардс.

Подробнее о конфликте руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева и премьера Владимира Гройсмана читайте в материале на ЭП.

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