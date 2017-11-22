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Соціологи назвали фаворитів на президентство

Середа, 22 листопада 2017, 14:37
Соціологи назвали фаворитів на президентство

Першу п'ятірку кандидатів на президентських виборах, якби вони відбувалися зараз, склали б Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Святослав Вакарчук, Юрій Бойко та Анатолій Гриценко.

Про це свідчить дослідження, проведене 28 жовтня – 14 листопада Центром соціальних та маркетингових досліджень "Социс", Київським міжнародним інститутом соціології, соціологічною групою "Рейтинг" та Центром Разумкова.

Наступну п’ятірку склали б Вадим Рабінович, Олег Ляшко, Андрiй Садовий, Валентин Наливайченко та Олег Тягнибок.

Арсеній Яценюк отримав найменше підтримки респондентів серед запропонованих кандидатів.

При цьому опитані схиляються до думки, що президентом залишиться Порошенко (19,2%).  

Водночас, партійні вподобання не збігаються з рейтингом лідерів політичних сил.

Так, якби вибори відбулися найближчої до опитування неділі, то 5%-й бар’єр подолали б п’ять партій: "Батьківщина" Юлії Тимошенко, Блок Петра Порошенка "Солідарність", "Опозиційний блок", "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, партія "За Життя" Вадима Рабіновича. При цьому партія Тимошенко лише трохи випередила б партію Порошенка.

"Радикальна партія" Олега Ляшка і "Самопоміч" мера Львова Андрія Садового гіпотетично мають шанси також набрати потрібну кількість голосів за рахунок тих, хто ще точно не визначився.

У ВО "Свобода" ситуація гірша.

"Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі, "УКРОП" на чолі з Тарасом Батенком та "Народний Фронт" Арсенія Яценюка мають надто слабкі позиції.

Крім того, соціологи спитали, яку виборчу систему підтримують громадяни. Респонденти віддають перевагу мажоритарній (29,5%) та змішаній (26,5%).  

Дослідження проводили за методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) за місцем проживання респондента.

Вибірка становила 20 000 респондентів в усіх областях України (без врахування населення захоплених територій Донбасу та Криму). Статистична похибка вибірки не перевищує 0,7%.

Дослідження провели за підтримки організації "Комітет виборців України".

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: соціологіявибори
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