Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Социологи назвали фаворитов на президентство

Среда, 22 ноября 2017, 14:37
Социологи назвали фаворитов на президентство

Первую пятерку кандидатов на президентских выборах, если бы они происходили сейчас, составили бы Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Святослав Вакарчук, Юрий Бойко и Анатолий Гриценко.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное 28 октября - 14 ноября Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевским международным институтом социологии, социологической группой "Рейтинг" и Центром Разумкова.

Следующую пятерку составили бы Вадим Рабинович, Олег Ляшко, Андрей Садовый, Валентин Наливайченко и Олег Тягнибок.

Арсений Яценюк получил меньше всего поддержки респондентов среди предложенных кандидатов.

При этом опрошенные склоняются к мнению, что президентом останется Порошенко (19,2%).

В то же время, партийные предпочтения не совпадают с рейтингом лидеров политических сил.

Так, если бы выборы состоялись в ближайшее к опросу воскресенье, то 5%-й барьер преодолели бы пять партий: "Батькивщина" Юлии Тимошенко, Блок Петра Порошенко "Солидарность", "Оппозиционный блок", "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, партия "За Жизнь" Вадима Рабиновича. При этом партия Тимошенко лишь немного опередила бы партию Порошенко.

"Радикальная партия" Олега Ляшко и "Самопомич" мэра Львова Андрея Садового гипотетически имеют шансы также набрать нужное количество голосов за счет тех, кто еще точно не определился.

У ВО "Свобода" ситуация хуже.

"Рух новых сил" Михэила Саакашвили, "УКРОП" во главе с Тарасом Батенко и "Народный Фронт" Арсения Яценюка имеют слишком слабые позиции.

Кроме того, социологи спросили, какую избирательную систему поддерживают граждане. Респонденты отдают предпочтение мажоритарной (29,5%) и смешанной (26,5%).

Исследование проводилось методом личного формализованного интервью (face-to-face) по месту проживания респондента.

Выборка составила 20 000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения захваченных территорий Донбасса и Крыма). Статистическая погрешность выборки не превышает 0,7%.

Исследование провели при поддержке организации "Комитет избирателей Украины".

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: социологиявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

Все новости...
социология
"Хороший лидер" и "правильная политика": большинство россиян поддержат Путина на выборах – социология
Большинство немцев поддерживают вступление Украины в НАТО - опрос
Большинство украинцев имеют родственников или друзей, которые были ранены или погибли в войне с РФ
Последние новости
12:40
Франция обещает Украине десятки ракет для истребителей и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля
12:17
Силы обороны поразили вражеские "Зоопарк" и "Репеллент-1" на Таврийком направлении
12:15
Суд в США возобновил запрет на продажу двух моделей Apple Watch
12:09
Помощник генсека: НАТО вполне в состоянии защититься от агрессии России
12:05
Новый этап земреформы: бизнес начал покупать землю
Все новости...
Реклама: