Социологи назвали фаворитов на президентство

Первую пятерку кандидатов на президентских выборах, если бы они происходили сейчас, составили бы Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Святослав Вакарчук, Юрий Бойко и Анатолий Гриценко.



Об этом свидетельствует исследование, проведенное 28 октября - 14 ноября Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевским международным институтом социологии, социологической группой "Рейтинг" и Центром Разумкова.



Следующую пятерку составили бы Вадим Рабинович, Олег Ляшко, Андрей Садовый, Валентин Наливайченко и Олег Тягнибок.



Арсений Яценюк получил меньше всего поддержки респондентов среди предложенных кандидатов.

При этом опрошенные склоняются к мнению, что президентом останется Порошенко (19,2%).