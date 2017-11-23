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У результаті затримань кримських татар померла 82-річна жінка

Четвер, 23 листопада 2017, 13:22

Після затримань кримських татар в окупованому Росією Сімферополі на 83 році життя померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на джерела в лікарні.

Цю інформацію підтверджує кримськотатарська активістка Муміна Салієва.

Веджіє Кашка
Веджіє Кашка
qtmm.org

"Веджіє к'артана покинула цей світ. Пишу і не віриться. Не можу знайти слова, джемаат...", - написала Салієва у Facebook.

За її інформацією, жінку також хотіли затримати.

Як розповіла в Facebook головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва, Кашка стало погано під час затримання кримськотатарських активістів, які нібито вимагали гроші в турка.

"Історія неприємна: турок втерся в довіру до сім'ї Веджіє, позичив гроші і відмовлявся повертати. Активісти вирішили втрутитися в ситуацію через повагу до ветерана національного руху. У підсумку це закінчилося затриманнями і обшуками у них", - пише Мусаєва.

За її інформацією, Веджіє сильно розхвилювалася, їй викликали швидку, дорогою до лікарні вона померла.

"Дивної сили була людина - в 83 роки їздила на судові засідання, в 2015 році брала участь в блокаді", - розповідає головний редактор УП.

Скорая помощь, на которой увезли Веджие
"Швидка", на якій забрали Веджіє
Фото Севгиль Мусаевой

Вона розповіла, що родина Веджіє приїхала до Криму в кінці 60-х років, але прожила там недовго – якось вночі їх видворили за межі Криму.

Кашка брала участь в національному русі разом зі своїм чоловіком, який помер у 2012 році.

Восени 2014 року ФСБ проводила у неї вдома обшуки.

За інформацією Мусаєвої, у кримському селищі Південне також проходить обшук у Ельміри Газієвої.

 

Як повідомлялося, в анексованому Сімферополі затримали кількох членів Меджлісу кримськотатарського народу за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Українська правда

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Теми: Кримкримські татаринадзвичайна подія
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