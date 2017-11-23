На Київщині викрили злочинців, що продавали органи підлітків до РФ

Правоохоронці затримали групу зловмисників, які вербували неповнолітніх для незаконної трансплантації органів до Росії.

Про це повідомив прокурор Київської області Дмитро Чібісов, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами прокурора, троє українців шукали неповнолітніх в соціальних мережах, які готові за гроші стати незаконними донорами органів.

"Ми ліквідували канал незаконної трансплантації органів... Прокуратура Київської області спільно зі співробітниками департаменту боротьби із злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Нацполіції... провели спільну операцію і встановили групу осіб, які намагалися вивезти до Москви людей для донорства органів", - сказав Чібісов.

Троє організаторів злочинної схеми - українці, схильні до ведення асоціального способу життя, один із них, перебуває під слідством за грабіж.

"Наразі встановлено трьох потерпілих дітей - 14, 15, 16 років... Діти з нормальних сімей", - уточнив прокурор.

Він наголосив, що зловмисники спокусили підлітків можливістю отримати 30 тисяч доларів за операцію. Ще одна потерпіла - 32-річна жінка.

Самі організатори злочину повинні були отримати близько 200 тисяч доларів за підбір донорів і вивезення їх для проведення операції в Росії - вилучення 5% печінки.

Водночас Чібісов не уточнив, з ким із Росії працювали фігуранти злочину, від кого надходило замовлення на підбір нелегальних донорів. Прокурор зазначив, що ще тривають слідчі дії.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу.