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На Киевщине разоблачили преступников, которые продавали органы подростков в РФ

Четверг, 23 ноября 2017, 18:09
На Киевщине разоблачили преступников, которые продавали органы подростков в РФ

Правоохранители задержали группу злоумышленников, которые вербовали несовершеннолетних для незаконной трансплантации органов в Россию.

Об этом сообщил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов, передает "Интерфакс-Украина".

По словам прокурора, трое украинцев искали несовершеннолетних в социальных сетях, которые готовы за деньги стать незаконными донорами органов.

"Мы ликвидировали канал незаконной трансплантации органов ... Прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции ... провели совместную операцию и установили группу лиц, которые пытались вывезти в Москву людей для донорства органов", - сказал Чибисов.

Трое организаторов преступной схемы - украинцы, склонные к ведению асоциального образа жизни, один из них находится под следствием за грабеж.

"Установлено трех пострадавших детей - 14, 15, 16 лет ... Дети из нормальных семей", - уточнил прокурор.

Он отметил, что злоумышленники соблазнили подростков возможностью получить 30 тысяч долларов за операцию. Еще одна пострадавшая - 32-летняя женщина.

Сами организаторы преступления должны были получить около 200 тысяч долларов за подбор доноров и вывоз их для проведения операции в России - изъятие 5% печени.

В то же время Чибисов не уточнил, с кем из России работали фигуранты преступления, от кого поступал заказ на подбор нелегальных доноров. Прокурор отметил, что еще продолжаются следственные действия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса.

 
 

Темы: КиевполицияпрокуратураРосcия
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