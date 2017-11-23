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У Києві засудили до 8 років водія, який збив 2 дівчат на Осокорках

Четвер, 23 листопада 2017, 20:04
У Києві засудили до 8 років водія, який збив 2 дівчат на Осокорках

Дарницький суд Києва за участі прокуратури визнав 32-річного чоловіка винним у ДТП та засудив до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє прокуратура Києва.

"За наполегливою позицією прокуратури міста Києва водія визнано винним за ч. 2 ст. 286 КК України та засуджено до максимального позбавлення волі, яке передбачено санкцією статті, а саме 8 років позбавлення волі з позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 6 серпня 2017 року на Осокорках у Києві п’яний водій Chevrolet Lacetti на великій швидкості вилетів з дороги і збив двох дівчат 2006 та 2008 року народження, одна з них померла.

Після зіткнення 32-річний чоловік намагався втекти з місця злочину. Однак його затримали свідки аварії, а згодом і правоохоронці.

Теми: КиївсудДТПпрокуратурадіти
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